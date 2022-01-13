徐衣显对我市防汛应急工作提出要求 防范为先标本兼治抓牢防汛主动权 人民至上生命至上践行安全金标准

昨日上午，市长徐衣显在参加省政府防汛应急工作视频学习之后，主持召开会议，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，强调要坚持人民至上、生命至上，抢抓防汛主动权，守牢安全金标准，做实做细各项防汛应急工作，确保安全度汛，为守护人民群众生命财产安全筑牢坚实屏障。

昨日上午，市长徐衣显在参加省政府防汛应急工作视频学习之后，主持召开会议，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，强调要坚持人民至上、生命至上，抢抓防汛主动权，守牢安全金标准，做实做细各项防汛应急工作，确保安全度汛，为守护人民群众生命财产安全筑牢坚实屏障。

徐衣显指出，全市各级各部门要树牢底线思维，保持高度清醒，以大概率思维应对极有可能发生的重大自然灾害，立足防大汛、抢大险、救大灾，统筹好前方与后方、研判与部署、预警与响应、避险与救援、信息与宣传等重要关系，下好先手棋、打好主动仗，实现防汛防疫双战双赢。一要对标检视、完善预案。认真对照全省防汛应急预案，结合实际、查缺补漏，坚持一县(区)一案、一乡镇(街道)一案、一村(社区)一案、一单位一案，地铁、隧道、涵洞、水库、尾矿库等重点部位要制订专项预案，形成纵向到底、横向到边、管用有效的防汛预案体系。二要关口前移、排险除患。紧盯重点区域、关键部位、薄弱环节，找准点位、一点一策、消除隐患。全面完成“两清一护”小流域治理任务，坚持一库(坝)一风险图，分类推进病险水库、病险水闸、淤地坝、头顶库等除险加固，加强山洪和地质灾害隐患治理。三要提前研判、规范预警。坚持五预联动，增强预警信息严密性、程序规范性、反应敏锐性，完善会商研判机制，提高新闻发布质量，及时跟进实施避险、安置、救援等措施，做到监测预警在前、防范应对在先、抢险救灾在早。四要科学指挥、精准调度。完善“扁平化”指挥体系，健全“一张图”指挥系统，强化“前后方”协同，坚持“一体化”联动，精简流程、简化环节，做到精准高效、反应迅速。五要充实力量、备足物资。坚持军地结合、专群结合，加强抢险队伍建设，更新补充防汛物资，确保备得足、调得出、用得上。六要加强演练、实战实操。坚持市县联动，分灾种、分级别、分区域、分类型、分时段制订应急演练预案，明确避险对象、组织、时机、路线、场所，组织全流程推演、全要素配置、全链条实操，全面提高应急处置能力。

孙延文参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）