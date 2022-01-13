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洛阳出台《操作办法》实施全覆盖、常态化、有重点的廉政勤政谈心谈话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:36

　　“此次廉政谈话教育在先，预防在前，体现了组织对我们的严管和厚爱。在新的岗位上，我们将严格要求自己，做到知敬畏、存戒惧、守底线。”一名干部这样说。前不久，老城区委对新招录的50余名高层次人才开展了任前廉政谈话，提醒大家增强廉洁勤政意识，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。

　　“开展廉政勤政谈心谈话，目的是敲一下警钟、咬一下耳朵、扯一下袖子，监督预防‘治未病’。”老城区纪委监委相关负责人表示，去年，老城区委出台了《老城区各级党委(党组)书记履行“第一责任人”责任开展廉政谈话制度》，将廉政谈话这一有效措施以制度形式确立起来，形成规范。

　　《洛阳市纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法(试行)》(简称《操作办法》)提出，要实施全覆盖、常态化、有重点的廉政勤政谈心谈话，全面掌握党员领导干部的思想状况、履职尽责、担当作为、廉洁自律等情况，监督提醒、激励保护党员干部自觉在“严”的氛围下廉政勤政、担当作为。

　　《操作办法》要求，纪检监察机关督促地方单位党委(党组)书记履行第一责任人责任，对领导班子其他成员和中层领导干部平时多过问、多提醒，采取“一对一”或集体谈话方式，每半年开展一轮全覆盖的谈心谈话；领导班子其他成员履行“一岗双责”，每半年与分管部门领导干部谈心谈话全覆盖，掌握其思想、工作、作风、生活状况。对县区委书记、县区长、市直单位党组(党委)书记及其他县处级领导干部的谈心谈话，《操作办法》也作出了明确要求。

　　“我们一定坚守廉洁底线，绝不允许在学校建设上谋取私利、发不义之财。”近日，市纪委监委相关负责人与市教育局相关负责人一起，就城市区高中阶段学校迁建工作可能存在的廉政风险点，对出现的苗头性、倾向性问题及时“咬耳扯袖”“红脸出汗”，开展了一次廉政勤政谈心谈话。这次廉政勤政谈心谈话源自市纪委监委主要负责同志收到的一封信。写信人担心项目招投标工作不公正，可能诱发腐败问题。收到信后，该负责同志立即安排相关部门进行深入了解，并要求按照监督预防“治未病”有关规定，及时启动廉政勤政谈心谈话。

　　廉政勤政提醒，是给广大党员干部打“预防针”，也是给广大党员干部送“大礼”，送长鸣警钟。《操作办法》明确规定，要完善廉政勤政提醒制度，紧盯廉政风险一级、二级地方单位和廉政风险等级高的岗位，管住关键事、管在关键时、管到关键处，及时提醒、反复提醒、防患未然，让党员干部时刻保持警醒、守牢底线、干净干事。同时还要求，把握提醒时机，在腐败和不正之风易发多发的时间节点，进行廉政勤政提醒。

　　前不久，依据《操作办法》，市纪委监委印发了2022年上半年廉政勤政谈心谈话工作方案，明确要在7月10日前开展一次廉政勤政谈心谈话。“谈心谈话要坚持见人见事见思想，注重发现问题和不足。”市纪委监委上述负责人表示。

　　据介绍，此次廉政勤政谈心谈话重点是谈思想、谈工作、谈生活、谈问题。通过谈心谈话，听取党员干部心声和诉求，了解党员领导干部贯彻落实重大决策部署情况，掌握党员干部家庭情况，对存在的苗头性、倾向性问题进行提醒和告诫，教育引导大家筑牢廉洁从政、廉洁用权、廉洁干事的坚固防线。

　　对于谈心谈话发现的问题，《操作办法》要求纪检监察机关在规定的时限内提出拟办意见，按程序报批处置。对领导干部个人苗头性、倾向性问题，以及系统性、行业性、普遍性问题的处置，按照规定报批备案。对备案的问题，纪检监察机关将建立台账、跟踪督办，确保每一个问题都得到有效处置。对谈心谈话中发现的领导干部个人违纪违法问题线索，纪检监察机关将按规定处置。

　　开展廉政勤政谈心谈话，旨在给党员干部打好“预防针”，系牢“安全带”，监督预防“治未病”。“将廉政勤政谈心谈话固化为制度，把纪律和规矩挺在前面，更有利于党员干部涵养纪律意识、道德操守，明纪以自守、怀德以自重，防止歪风邪气近身附体，从而行稳致远、有所作为。”市纪委监委相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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