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洛阳市对历史遗留问题楼盘开展集中代办代缴专项攻坚行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:28

　　“感谢相关部门的努力，让我们拿到不动产权证书，心里终于踏实了！”日前，家住老城区龙城嘉园的王女士说，困扰她多年的不动产登记问题终于解决了。

　　因历史遗留问题，老城区龙城嘉园建成多年，4000余户业主却一直没能办理不动产登记。近期，为解决群众急难愁盼问题，按照市委、市政府工作安排，市政务服务中心牵头部署，依托政务服务平台的集成办公优势，对我市历史遗留问题楼盘开展集中代办代缴专项攻坚行动。

　　“专项攻坚行动开始后，我们通过政务服务平台，让税务、民政、户籍、房管、不动产登记等部门共享数据资料，并在市民之家设置服务专区，采取上门服务、现场办公、集中受理、企业代办等举措，让群众足不出户就能办理相关业务。”市政务服务中心相关负责人说。

　　这套跨部门合作的惠民、便民服务机制，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。以办理不动产登记中最重要的一环——缴纳契税为例，群众通过相关部门的集中代办，提交个人身份资料申请办理契税后，市税务局第二税务分局的工作人员通过政务服务平台上其他单位的数据，核对群众的身份、婚姻、房产等情况，并套入相应的契税标准，群众不用再到其他部门开各种证明材料。同时，税务部门还发挥我市政务服务平台的“网上办税”和“掌上办税”等的作用，使群众足不出户就能办理相关涉税业务。

　　涉税业务完成后，相关信息将通过政务服务平台传递给负责不动产登记下一环节的部门，进一步简化了群众办事的流程。

　　“前期这些工作，为我们推动历史遗留问题楼盘集中代办代缴打下基础。我们将充分应用政务服务平台，坚持不断优化服务方式，提升服务效能，切实解决好群众急难愁盼的问题，让群众既能体验到政务服务速度，又能感受到政务服务温度。”市政务服务中心相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 陈辉 刘洁）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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