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线上申领社保卡 洛阳市内最快次日送达
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:29

　　昨日，记者从市人社局获悉，我市建立的社保卡制卡中心已于3月1日起运行，线上申领社保卡，市内最快次日送达。

工作人员准备将制好的社保卡寄出

　　据悉，这也是河南省首个本地社保卡制卡中心。

　　昨日上午，记者来到位于市会展中心的社保卡洛阳制卡中心，其依托市人力资源社会保障电子政务中心建立，目前主要处理参保地为洛阳的社保卡制卡业务。

　　10时许记者看到，工作人员正在后台审核线上申领社保卡人员有关信息，截至当日16时，所有当天线上申领的社保卡将制卡完成，并于17时前寄出。

　　市人力资源社会保障电子政务中心负责人介绍，为压缩社保卡制卡周期，市人社局向省人社厅申请下放线上申领社保卡本地制卡权限，并会同中国邮政速递物流股份有限公司洛阳分公司共同开通社保卡“政务邮”绿色通道，实现洛阳本地制作社保卡、邮寄“一条龙”无缝对接。社保卡制作、EMS送达市民手中的时限大幅压缩。一般情况下，工作日当日(16时前)申请，洛阳范围内最快次日即可送达，省内其他地市约3个工作日，省外约5个工作日即可送达。(西藏、新疆等偏远地区除外，遇周末和法定节假日向后顺延)自3月1日该制卡中心运行以来，已制作完成并寄出社保卡近千张。

　　通过线上申领社保卡，既可以为本人办理，也可以为老年人和未成年人代办，方便快捷。

　　如何线上申领社保卡：1.关注“河南社会保障卡”微信公众号，点击“社保卡服务”进入新卡申领，按照步骤填写提交。2.关注支付宝“河南社会保障卡”生活号，点击“社保卡服务”进入新卡申领，选择参保地等按照步骤填写提交。

　　温馨提示：线上申领社保卡人员，在收到社保卡后，还需要在原申请渠道启用社保卡，到社保卡所属银行激活社保卡的金融账户。如您有其他疑问，可拨打服务热线12333。（洛报融媒记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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