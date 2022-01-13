“志愿红”化身“宣传员”“服务员”“劝导员”，布下基层“防疫网”；对来洛旅客实行登记、赋码、健康管理，把好外防输入“第一关”；向来(返)洛人员及时推送短信，疫情提醒“一个也不少”……伴随疫情警报拉响，全市上下迅速扎紧防线。

“志愿红”化身“宣传员”“服务员”“劝导员”，布下基层“防疫网”；对来洛旅客实行登记、赋码、健康管理，把好外防输入“第一关”；向来(返)洛人员及时推送短信，疫情提醒“一个也不少”……伴随疫情警报拉响，全市上下迅速扎紧防线。

常言道，针尖大的窟窿斗大的风。此次疫情来袭，传播速度快、隐匿性强，轻型和无症状感染者占比95%以上，给“科学精准防控”提出更高要求。锚定“更早、更快、更精准”，市委反复强调织密筑牢基层防线、卡口防线、数字防线，就是要“早发现、早报告、早处置”，就是要“不漏一个、圈住封死”，“用最小的代价实现最大的防控效果”。从吉林高校发生聚集性疫情，到重庆疫情源自市外，再到山东一些地市流调难以溯源，事实一再证明，如果基层属地责任落实不到位，如果大数据应用不充分，如果卡口措施执行不严密，造成“三个防线”任何一个环节失守，病毒就会乘虚而入，努力就可能付诸东流。

织密筑牢“三个防线”，让防控“科学精准”、措施“更加有效”，必须抓前端、抓关键、抓执行。通过加强交通卡口管理等实现防线前移、关口内置，抓实“电子围栏”建设、核酸检测等关键环节，强化制度落实执行，督促各个环节守土有责、守土尽责，让“三个防线”固若金汤，我们才能跑赢病毒、掌握主动，守住长周期不发生规模性疫情的底线！（洛平）