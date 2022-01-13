徐衣显主持召开市政府第106次常务会议

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第106次常务会议，认真研究落实全国两会精神相关措施，研究乡村振兴、跨境电商发展、保障性租赁住房等工作。

市政府第106次常务会议要求

深入贯彻落实两会精神确保开门红

深化五区联动打造跨境电商新高地

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第106次常务会议，认真研究落实全国两会精神相关措施，研究乡村振兴、跨境电商发展、保障性租赁住房等工作。

会议指出，全国两会是在我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次重要会议。各级各部门要深入学习领会两会精神实质，认真领会习近平总书记作出的“五个必由之路”“五个有利条件”重大判断，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。徐衣显强调，一要稳定运行，扛牢政治之“责”。把抓好经济运行作为重大政治任务，坚持稳字当头、稳中求进，紧盯目标任务，压实责任、精准调度、强化对接，确保“开门红”“全年红”。二要抢抓机遇，积蓄发展之“势”。坚持跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，积极融入发展大局，主动衔接上级规划，用好重大载体平台，积极抢机遇、抓风口、求突破，为长远发展谋势蓄势。三要创新引领，夯实产业之“基”。坚持创新引领发展，高标准建设龙门实验室，全力争创省2号智慧岛，加快发展数字经济，培育壮大高新技术企业、“专精特新”等市场主体，在创新发展中强产业、提质量、筑根基。四要惠民利民，筑牢民生之“本”。倾心倾力办好民生实事，大力推进“人人持证、技能洛阳”建设，优化社区养老服务，办好人民满意教育，让群众看到变化、得到实惠。五要统筹兼顾，兜住风险之“底”。坚持平战结合，落实常态化疫情防控措施，切实抓好安全生产，防范化解各类风险，确保社会大局和谐稳定。六要“三转三优”，务求落实之“效”。扎实开展“能力作风建设年”及政府系统“三转三优”行动，强化目标引领、动态考核、结果运用，确保各项工作在全省有位次、创一流，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供有力支撑。

会议研究了跨境电商发展工作，强调要把跨境电商综合试验区与国际消费中心城市建设结合起来，充分释放“五区联动”叠加效应，深化政策、应用、监管、服务协同创新，科学规划发展布局，汇聚各类资源要素，赋能产业转型升级，打造优势特色产业集群，形成“一核心支撑、两中心四园区示范带动、多产业融合”的外贸转型示范区、创新创业新高地。

会议研究了乡村振兴重点工作，强调要把做好“三农”工作作为检验“两个维护”的重要标尺，认真落实“151”工作举措，坚决守牢防返贫底线，突出抓好乡贤创业，大力发展乡村产业，持续推进“三清两建”、“三变”改革、乡村运营等工作，促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，加快乡村全面振兴步伐。

会议研究了发展保障性租赁住房工作，强调保障性租赁住房是重大民生工程，要坚持以群众需求为导向，以“租购并举”为抓手，遵循市场规律，创新政策措施，建立联动协调机制，畅通审批绿色通道，确保今年1万套保障性租赁住房按期建成、早日惠民。

会议还研究了有序推进碳达峰碳中和、年度立法、消防安全等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)