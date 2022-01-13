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今日洛阳阴天有零星小雨 气温1℃到9℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:22

　　昨天，市区下起了阵雨，洛阳白云山景区下起了桃花雪，天气较冷，不少人继续穿着过冬的衣服。

　　天气什么时候能变暖？市气象台根据最新的气象资料分析，受短波槽影响，预计今天阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温1℃到9℃；明天多云转晴天，西南风3级左右，气温1℃到19℃。

　　气温上升，冷空气却没有走远。中国天气网预报，3月下旬影响我国的冷空气将更加活跃，我国中东部多轮雨雪将再度上线。

　　3月下旬，我国降水过程多、范围广，中东部将经历三轮大范围降水过程，主要集中在21日至22日、24日至26日及29日至31日。

　　监测显示，3月中旬，全国气温显著异常偏高，多地气温突破历史极值。预计3月下旬冷空气更为活跃，全国气温偏高幅度明显下降，新疆北部、黄淮、江淮、江汉、江南北部转为偏低1℃到3℃。

　　在雨雪和冷空气的打压下，24日至27日这次过程降温明显，预计我国中东部大部地区气温将自西向东下降4℃到8℃，局地降温超10℃，因此未来一周多地气温均呈现波动起伏的状态，在冷暖之间不断切换。

　　正值换季，乍暖还寒，气温多起伏，提醒大家多关注气温变化，莫要急于减衣，还需“捂一捂”。

　　明天是第62个世界气象日，今年世界气象日的主题是“早预警、早行动：气象水文气候信息，助力防灾减灾”。市气象局将通过悬挂宣传条幅、设立宣传展板、赠送科普书籍等方式，广泛开展气象灾害类型、气象预报预警信息、各类气象灾害预警信号等的解读和宣传，进一步增强市民的防范气象灾害意识和自救互救能力。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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