老城区这个老旧小区“三改”实现大变样

“改造之后不仅出行方便，还能在家门口锻炼。”21日，提起小区改造这件事，80岁赵世普老人在和邻居闲聊时满是欢喜。

粉刷后的外墙立面

“改造之后不仅出行方便，还能在家门口锻炼。”21日，提起小区改造这件事，80岁赵世普老人在和邻居闲聊时满是欢喜。

赵世普居住的洛阳起重机厂西家属院小区，位于老城区唐宫东路266号。走进小区，焕然一新的柏油路、深红色的外立面，透着浓浓的年代感。再往里走，太阳能路灯、充电桩、“小白盒”、小区游园设施齐全，满足生活、休闲等多种需求。

彩绘文化墙

该小区建设于上世纪七十年代末，属老旧小区。饱经四十余年风霜，小区已出现外墙起鼓开裂、墙皮脱落严重、地面坑洼积水、屋面漏水严重、飞线现象突出等问题。供水管道年久失修，经常停水影响生活。此外，小区内的一片空地遍布荒草、垃圾堆积，影响市容市貌。