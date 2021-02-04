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洛阳市城市管理局：采取重点管控 治理乱停乱放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.21 21:43

　　洛阳市城市管理局党组成员、市城市管理执法支队支队长周新建说，治理电动三轮车、低速电动四轮车和非机动车乱停乱放，是市委、市政府提振洛阳形象、维护交通秩序、确保交通安全的重要举措。市城市管理局受领任务以来，遵循“综合施策、疏堵结合、标本兼治、常态常效”的治理原则，按照“市局主导、属地治理、重点管控、划线停放、实施拖离”的思路开展工作。

　　目前，为有效缓解“停车难、停车乱”问题，洛阳市城市管理局在全市共施划8万余处、50万余个非机动停车泊位，在重要商业圈周边，重要交通节点，医院、学校等重点部位实施重点管控，对那些引导劝离不听、严重占道违停的电动三轮车、低速电动四轮车和非机动车实施拖离处置。

　　洛阳市城市管理局对城市区环卫、公用、市政使用的三、四轮车辆，按照“五统一”要求进行规范化管理，并通过发放宣传单页、张贴温馨告知单，投放LED屏宣传标语，入户宣传，录制抖音视频等形式，引导市民群众自觉、有序停放。

　　“安全连着你我他，城市管理靠大家。希望广大市民和我们携起手来，文明驾车、乘车，不乱停乱放，争当文明交通的实践者和维护者，共同打造安全、有序、畅通、优美的城市环境。”周新建说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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