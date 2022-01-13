洛阳街头现无人值守摊位 背后故事令人酸目

“大家好，我是无敌双喜，因身体原因不能出摊……小盆5元，大盆10元，请大家按需选择，扫码付款。”21日中午，阴雨霏霏，在洛阳市洛龙区信昌家园小区门口，一个摆满多肉植物的小摊位吸引了不少过往居民驻足，在摊位旁的提醒牌上，歪歪扭扭地写着这样几句话。

“大家好，我是无敌双喜，因身体原因不能出摊……小盆5元，大盆10元，请大家按需选择，扫码付款。”21日中午，阴雨霏霏，在洛阳市洛龙区信昌家园小区门口，一个摆满多肉植物的小摊位吸引了不少过往居民驻足，在摊位旁的提醒牌上，歪歪扭扭地写着这样几句话。

随着大家开始在这个自助摊点前纷纷选购，少有人注意到，在距离此处约20米的马路边，一个穿着破旧棉服的男人，他手机上的微信收款码正在滴滴响个不停，他就是这个摊位的摊主，也就是提醒牌上提到的“无敌双喜”。

“无敌双喜”名叫聂双喜，今年30岁，是一名脑瘫患者，双手也变形严重，日常生活中的一切，他都要靠脚完成。“我形象不好，也不想让大家是因为同情才买我的东西。”说起为何采用无人摊位的售卖方式，聂双喜低着头费力地说，此前他曾自己出摊卖过小玩具，遇上了不少只给钱不要东西的好心人，这让他心里很不是滋味，所以这一次，他决定只躲在角落远远地看着，“俺妈临终前，我答应过她，我挣得每一笔钱都要靠自己的努力，不想让别人施舍我。”