期待！洛阳有望新添3家省级产业研究院

21日，记者从洛阳市工信局获悉，经企业申报、地方初审、专家论证等程序，河南省拟组建第二批省级产业研究院，并于日前举行名单公示，其中洛阳市入选3家，入选数量位居全省第一。

21日，记者从洛阳市工信局获悉，经企业申报、地方初审、专家论证等程序，河南省拟组建第二批省级产业研究院，并于日前举行名单公示，其中洛阳市入选3家，入选数量位居全省第一。

此次拟组建的省级产业研究院共15家，洛阳市负责牵头组建的分别是省高温新材料产业研究院、省动物疫苗与药品产业研究院和省高端轴承产业研究院。

省高温新材料产业研究院

省高温新材料产业研究院由中钢洛耐科技股份有限公司牵头组建，拟围绕高温新材料产业政策、科技创新及战略发展研究等研究方向，协调整合高校、科研院所和企业的科研力量，对其进行资源优化和共享，推动传统耐火材料行业向高端化、智能化、绿色化转型，建成具有世界一流水平的高温新材料产业研究院。