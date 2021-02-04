洛阳新唐街：打造文化旅游休闲综合体

21日，记者在洛阳新唐街项目现场看到，该项目主体工程已全部完工，目前正在进行室内公共区域精装修。

21日，记者在洛阳新唐街项目现场看到，该项目主体工程已全部完工，目前正在进行室内公共区域精装修。

“目前，该项目建设已进入收尾阶段，招商工作也在有序进行。”该项目相关负责人介绍，按照计划，该项目将于今年10月1日投入运营。

新唐街项目位于洛龙区厚载门街与通衢路交会处，项目规划建设用地面积约55亩，总建筑面积约11万平方米，总投资约8.6亿元，是省、市两级重点项目。

作为洛阳市深化文旅融合发展的重点项目，新唐街项目有哪些亮点？

该项目负责人介绍，该项目以“高铁枢纽带动、文化特色推动、多元业态促动、区域整体联动”为总体思路，将打造集文化创意、旅游服务、特色商业于一体的文化旅游休闲综合体。