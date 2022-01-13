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个转企、小升规、规改股、股上市、企转新 洛阳都有了支持政策！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.21 19:24

　　近日，洛阳市下发《关于大力促进个转企小升规规改股股上市企转新的若干意见》(以下简称《意见》)，从重点培育、政策扶持、金融支持等多个方面出台一系列政策措施，培育激发市场主体活力、增强自主创新能力，推动我市各类实体经济做大做强。

　　推动“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”，对全市经济稳增长、调结构、促转型具有重要意义。洛阳市将按照政府引导、主体自愿、统筹推进、分类施策原则，在不增加转型主体负担前提下，鼓励有一定规模资产的个体工商户转型升级为企业(简称“个转企”)，推动符合条件的小微企业规范升级为规模以上企业(简称“小升规”)，引导有一定规模的企业改制设立为股份公司(简称“规改股”)，支持优质企业到境内外证券市场上市(简称“股上市”)，推动有科技研发能力的企业认定为高新技术企业(简称“企转新”)。

　　《意见》指出，今年，洛阳市将争取实现“个转企”1000户、“小升规”600家、“规改股”10家、“股上市”2至3家、“企转新”150家，“四板”挂牌企业数量达到500家。到2025年，力争累计实现“个转企”4000户，“小升规”2400家，“规改股”40家，“股上市”26家、上市企业实现县区全覆盖，“企转新”700家，“四板”挂牌企业数量达到1000家。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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