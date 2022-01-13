办好“红色实事”、打造“红色物业” 西工这个小区变化大

春光无限好，绿化好时节。21日，在洛阳市西工区西工街道办事处014小区内，花坛内刚撒上的草籽已冒出绿芽，娇嫩的迎春花迎风盛放。

物业组织党员、志愿者开展志愿活动

春光无限好，绿化好时节。21日，在洛阳市西工区西工街道办事处014小区内，花坛内刚撒上的草籽已冒出绿芽，娇嫩的迎春花迎风盛放。

最近，一场针对014小区花坛的改造提升工作如火如荼展开：补种绿化树木，实现“四季常绿、三季有花”；修葺坛内凉亭，为居民提供更好的休息环境；沿花坛修建健康步道，供居民平时散步、小跑……

这正是该小区物业今年新推进的一件“红色实事”。014小区是中国空空导弹研究院家属区，小区内共有50栋居民楼，建设时间从上世纪60年代持续至本世纪初，房龄参差不齐。除居民楼外，小区内还有幼儿园、游泳馆、学校、食堂、医院等，人员密集、管理难度较大。

去年，014小区物业公司——凯迈(洛阳)物业管理有限责任公司在公司党支部指导下，开展“红色物业”创建工作，成立了党员示范岗、突击队，把做好“红色实事”作为开展创建工作的着力点和突破口，不断提升居民的获得感和幸福感。