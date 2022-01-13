提醒！洛阳白马寺明起暂停对外开放

据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。
据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。
据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。全文如下：
关于白马寺暂停对外开放的通知
尊敬的游客、香客朋友们：
为积极应对当前疫情防控严峻形势，确保广大游客、香客的健康与安全，白马寺积极配合疫情防控工作，于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。
“双暂停”期间，白马寺常住师父自行诵经祈福，祈愿世界和平，灾难不起，疫情早除，海晏河清，国泰民安。希望广大善信做好自身防护，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风，非必要不外出，不聚集。
感谢大家的理解和支持，请您关注洛阳白马寺微信公众号、释源祖庭白马寺微博平台获取信息，了解最新资讯。
洛阳白马寺
2022年3月21日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605