提醒！洛阳白马寺明起暂停对外开放

据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。

据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。 据“洛阳白马寺”微信公众号今日消息，白马寺将于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。全文如下： 关于白马寺暂停对外开放的通知 尊敬的游客、香客朋友们： 为积极应对当前疫情防控严峻形势，确保广大游客、香客的健康与安全，白马寺积极配合疫情防控工作，于2022年3月22日起暂停对外开放，暂停集体宗教活动，具体开放时间另行通知。 “双暂停”期间，白马寺常住师父自行诵经祈福，祈愿世界和平，灾难不起，疫情早除，海晏河清，国泰民安。希望广大善信做好自身防护，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风，非必要不外出，不聚集。 感谢大家的理解和支持，请您关注洛阳白马寺微信公众号、释源祖庭白马寺微博平台获取信息，了解最新资讯。 洛阳白马寺 2022年3月21日 ⑥