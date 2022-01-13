洛阳参与社区防疫服务志愿者数量约1.2万人【视频】

截至目前，洛阳市参与社区防疫志愿活动的志愿者数量已接近1.2万人！20日，洛阳市文明办与洛阳市志愿服务联合会联合向社会发布开展疫情防控志愿服务行动的倡议，一天时间内，各县(城)区的志愿者们纷纷行动起来，一时间，洛城处处“志愿红”。

截至目前，洛阳市参与社区防疫志愿活动的志愿者数量已接近1.2万人！20日，洛阳市文明办与洛阳市志愿服务联合会联合向社会发布开展疫情防控志愿服务行动的倡议，一天时间内，各县(城)区的志愿者们纷纷行动起来，一时间，洛城处处“志愿红”。

记者从孟津区文明办了解到，为确保疫情防控工作全面、细致、到位，孟津区立足新时代文明实践中心，开展“践行雷锋精神，筑牢疫情防线”新时代文明实践志愿服务活动，号召广大志愿者加入疫情防控行列。截至目前，孟津区共发展1200余名基层志愿者，且该数字还在不断上升中。

在老城区不少社区，一场场老城区机关“携手”社区防疫的志愿活动也迅速铺开。老城区文明办相关负责人表示，除发动社区居民成为防疫志愿者外，老城区机关工作人员也在以下沉社区的方式助力基层防疫，目前已有近千名机关疫情防控志愿者正式上岗。

在涧西区周山路社区、厂前一社区、长春社区等地，许多居民主动向社区报名成为“志愿红”，及时补充了社区防疫力量不足的短板，为守护家园做出着自己的贡献。

据洛阳市文明办不完全统计，截至目前，洛阳市防疫志愿者数量已近1.2万人。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）