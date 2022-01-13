国网系统兄弟单位支援国网吉林电力防疫保电物资交接仪式在长春举办

3月20日上午10时，国网吉林供电公司在国网技术学院(长春分院)组织召开国网系统兄弟单位支援国网吉林电力防疫保电物资交接仪式。

“当前，吉林省疫情防控形势极其严峻，保障电力可靠供应对全面打赢吉林疫情防控战役至关重要。”3月20日上午10时，国网吉林供电公司在国网技术学院(长春分院)组织召开国网系统兄弟单位支援国网吉林电力防疫保电物资交接仪式，国网河南省电力公司领队张凯同志参加仪式并作表态发言，吉林供电公司董事长王志伟同志出席仪式并表达了对兄弟单位星夜驰援吉林的诚挚感谢。

疫情就是命令，防控就是责任，在接到国家电网有限公司支援吉林的任务后，国网河南省电力公司高度重视，闻令而动，按照省公司工作部署，国网洛阳供电公司领导班子连夜安排，经过严格的政治审查和专业能力筛选，最终选定赵怡豪、郭鹏飞、安利民、张金乐4名同志组成洛阳公司保电支援小分队参与河南公司跨省支援吉林，全力支撑抗疫保障工作。

国网河南省电力公司表示，去年当河南遭遇“7.20”特大暴雨之际，面对严峻汛情和洪涝灾害造成的巨大创伤，国网吉林供电公司迅速抽调491名业务骨干、80余台工程车辆火线驰援河南，倾力协助开展灾后抢修恢复工作，为快速恢复电力供应提供了强有力的保障。当前河南公司支援吉林共抗疫情，既是国网公司站位抗疫全局、全网一盘棋的具体体现，也是河南“7.20”电力防汛保供电崇高精神和可贵品质的传承和接续，更是河南公司怀着感恩之心的一次倾情回馈。

国网河南省电力公司第一批支援的14名保电队员、4辆应急发电车于16日晚到达，已全部投入保电工作中。第二批支援的18名保电队员、6辆应急发电车于18日晚到达，其中2辆发电车已投入保电工作，其余人员及车辆已做好随时投入保电工作的准备。

国网洛阳供电公司援吉抗疫保电小分队队员表示，在吉林工作期间，将坚决服从河南公司、吉林公司疫情防控保供电统一指挥，以饱满的工作热情、严谨的工作作风、细致的工作标准，为打赢吉林抗疫保电攻坚战贡献洛阳力量，在抗疫大战大考中充分展现国家电网“顶梁柱、顶得住”的央企担当和精神风貌！④