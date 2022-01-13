《天下洛阳》2022洛阳4K城市宣传片震撼来袭

洛阳城市宣传片《天下洛阳》，由十余名青年摄影师，基于对洛阳的文化热爱自发立项，历时四年拍摄，以时下国际流行的景色纯享视频形式，用延时摄影加航拍的拍摄手法，寻得了上百个精彩天气，按下了数十万次快门，记录了洛阳当下时代的历史之韵、山河之美、发展之果。
洛阳城市宣传片《天下洛阳》，由十余名青年摄影师，基于对洛阳的文化热爱自发立项，历时四年拍摄，以时下国际流行的景色纯享视频形式，用延时摄影加航拍的拍摄手法，寻得了上百个精彩天气，按下了数十万次快门，记录了洛阳当下时代的历史之韵、山河之美、发展之果。
洛阳城市宣传片《天下洛阳》，由十余名青年摄影师，基于对洛阳的文化热爱自发立项，历时四年拍摄，以时下国际流行的景色纯享视频形式，用延时摄影加航拍的拍摄手法，寻得了上百个精彩天气，按下了数十万次快门，记录了洛阳当下时代的历史之韵、山河之美、发展之果。
2022年3月21日晚8点，《天下洛阳》将在全网正式发布，谨以此片致敬千年古都洛阳，也希望以此作品让世界目光再聚洛阳。②
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