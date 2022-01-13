今天是国际森林日，咱洛阳有1278万亩林地

3月21日是国际森林日。记者从洛阳市林业局获悉，目前，全市森林覆盖率达到45.8%，林地总面积1278万亩，森林蓄积量4590万立方米，是全省森林资源最富集的区域。

3月21日是国际森林日。

记者从洛阳市林业局获悉，目前，全市森林覆盖率达到45.8%，林地总面积1278万亩，森林蓄积量4590万立方米，是全省森林资源最富集的区域。

今天种下一棵树，明天聚集一片林，未来就是一座座绿水青山、金山银山。长期以来，洛阳扎实推进国土绿化行动，森林资源总体呈现数量持续增加、质量稳步提高、功能不断增强的发展态势。特别是围绕解决好“在哪种”“种什么”“怎么种”“怎么管”4个关键问题，各地积极推进精准绿化、科学绿化，向黄河沿线、荒山荒坡、村庄绿化等重点区域进军，每年增绿都在30万亩以上。

为保护森林资源，洛阳已在全市森林资源(包含林地、湿地、草地等资源)责任区域，全面推行林长制，普遍构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。同时，全市上下积极开展全民义务植树活动，已经形成了全市动员、全民动手、全社会共同参与的生动局面。