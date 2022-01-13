口碑好才是真的好！2022年洛阳“口碑楼盘”名单出炉

洛阳口碑与品质兼具的楼盘有哪些？人气最高的楼盘是哪个？日前，“以榜样力量 助楼市向上”——第二届“口碑楼盘放心购”行动发起“2022年洛阳口碑楼盘网络投票”活动，投票结果于今日正式出炉——经过投票环节及综合评定后，共14家楼盘登上“光荣榜”，成为市民心目中的“口碑楼盘”。

洛阳口碑与品质兼具的楼盘有哪些？人气最高的楼盘是哪个？日前，“以榜样力量 助楼市向上”——第二届“口碑楼盘放心购”行动发起“2022年洛阳口碑楼盘网络投票”活动，投票结果于今日正式出炉——经过投票环节及综合评定后，共14家楼盘登上“光荣榜”，成为市民心目中的“口碑楼盘”。

洛阳楼市平稳健康发展，“口碑楼盘”匠启城市人居新篇。纵览名单，万科·春华秋实西园甲第以带装修交付、万科物业、醇熟配套等亮点成为“2022年洛阳网络口碑人气楼盘”；央企品牌保利·和府推出低容积率明星户型，高效空间、便捷服务、安全科技鼎沸全城……央企、头部房企萃集关注，以品质赢得市民信任。

洛阳本土开发商实力同样不容小觑。作为典型代表，格力电器与银润置业的联袂力作——格润小镇踞守洛河头排，无论是142-268平方米宽幕大平层，还是恒温泳池、星空影院等“八大生活空间”组成的5000平方米沉浸式会所，无不精工匠造，致力于让业主尽享自如的“小镇生活”；凯瑞国宝·红瞰尊踞西工核芯，园林景观、精品洋房满足业主个性化需求……本土开发商同发力、聚人气，共迎洛阳楼市“开门红”。

3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，强调“有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策”。中指研究院经过分析，预计接下来各项有利政策会进一步发力，稳定各方预期，包括房地产市场的预期。政策东风已至，洛阳地产市场迎来新的发展契机。本次活动迎利好政策应时而生，不仅为市民提供了购房参考，也收获了极高的关注度，为洛阳“口碑楼盘”影响力的持续增强添砖加瓦。

接下来，活动主办方将联合洛阳“口碑楼盘”，释放限时优惠，邀市民抓住楼市“小阳春”窗口期，“惠”购好房。“品质探访团”和“优惠房源看房团”活动也将同步开展，线上征集看房名单，线下在遵守疫情防控要求的基础上，适时组织“团友”实地参观房源，为市民与楼盘搭建高效的沟通桥梁，为洛阳品牌房企提供营销新途径，将在进一步助市民舒心看房、轻松置业的同时，促进洛阳房地产经济向好向快发展。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)