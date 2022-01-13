“呦，老姬，你又上岗了。”21日上午，在洛阳市涧西区长春社区友谊院的防疫卡点上，不少过往居民看到正在执勤的社区防疫志愿者姬海彦，纷纷主动跟他打起了招呼。
“呦，老姬，你又上岗了。”21日上午，在洛阳市涧西区长春社区友谊院的防疫卡点上，不少过往居民看到正在执勤的社区防疫志愿者姬海彦，纷纷主动跟他打起了招呼。
“呦，老姬，你又上岗了。”21日上午，在洛阳市涧西区长春社区友谊院的防疫卡点上，不少过往居民看到正在执勤的社区防疫志愿者姬海彦，纷纷主动跟他打起了招呼。
姬海彦今年65岁，这是他第四次参与社区防疫志愿服务工作了。“越干越熟练，越干越有劲儿。”一边给出入小区的居民核查场所码、测量体温，姬海彦一边说，“我们越严格，大伙儿越安全。”
据悉，友谊院有两栋楼、共100余户，由于小区没有物业管理，加之租赁户较多、人员出入频繁，所以小区的防疫压力并不算小。值得一提的是，和姬海彦一样，他的老伴儿牛秋云也是一名社区防疫志愿者。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605