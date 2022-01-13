“呦，老姬，你又上岗了。”21日上午，在洛阳市涧西区长春社区友谊院的防疫卡点上，不少过往居民看到正在执勤的社区防疫志愿者姬海彦，纷纷主动跟他打起了招呼。

“呦，老姬，你又上岗了。”21日上午，在洛阳市涧西区长春社区友谊院的防疫卡点上，不少过往居民看到正在执勤的社区防疫志愿者姬海彦，纷纷主动跟他打起了招呼。

姬海彦今年65岁，这是他第四次参与社区防疫志愿服务工作了。“越干越熟练，越干越有劲儿。”一边给出入小区的居民核查场所码、测量体温，姬海彦一边说，“我们越严格，大伙儿越安全。”

据悉，友谊院有两栋楼、共100余户，由于小区没有物业管理，加之租赁户较多、人员出入频繁，所以小区的防疫压力并不算小。值得一提的是，和姬海彦一样，他的老伴儿牛秋云也是一名社区防疫志愿者。