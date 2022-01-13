网友建议从政坊游园在古城路上开设南门 园区：会列入提升计划

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：居住在古城路以南、厚载门街以东的居民去从政坊游园游玩，需要绕一段路从园区的西南门进，很不方便。园区能否在古城路上开设一个出入口？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：居住在古城路以南、厚载门街以东的居民去从政坊游园游玩，需要绕一段路从园区的西南门进，很不方便。园区能否在古城路上开设一个出入口？

洛阳市从政坊游园管理中心回复：从政坊、大同坊游园位于聂泰路与古城路交叉口以东，建立在隋唐洛阳城遗址之上，占地面积约975亩。公园兼具文物保护、生态低碳、体育健身、休闲娱乐、科普互动等功能为一体。为便于游客出入，按照规划设计在永通门里坊展示路设置了北门，在古城路与聂泰路交叉口增设了西南门。

为提升园区的可入性，我园也曾考虑过在古城路上开设南门，由于园区450米南线紧临南城墙遗址，出于文物保护的原则，目前暂不具备开设南门的条件，关于您的建议，我们会列入园区的提升计划。

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