驾考科目三考试可以正常预约吗？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近登录交管12123平台预约科目三考试，一直显示业务繁忙，科目三现在能正常预约吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近登录交管12123平台预约科目三考试，一直显示业务繁忙，科目三现在能正常预约吗？

洛阳市公安局回复：因疫情原因，考试计划做出调整，目前考试计划正在投放。请您及时关注交管12123预约平台。如显示业务繁忙，可多登录几次。

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