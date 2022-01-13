“青林计划”引才来洛

近日，来自郑州轻工业大学的40余名应届毕业生在该校教师带领下，来到洛阳古城机械有限公司参观厂区环境，确定实习实训岗位。 近日，来自郑州轻工业大学的40余名应届毕业生在该校教师带领下，来到洛阳古城机械有限公司参观厂区环境，确定实习实训岗位。 这是自开展“青林计划·邀约行动”以来，洛龙区迎来的首批高校师生团队。洛龙区“青年创业之家”工作人员提前对接了多家企业，并带领师生现场参观了解各企业工作环境。据悉，郑州轻工业大学将有近300名应届生分批来洛参观机械制造类企业，他们计划根据企业环境和个人意愿选择合适岗位，留洛参加实习实训。 此次参观活动严格遵守疫情防控要求，将学生分批次安排到相关企业进行参观。洛龙区还计划组织建立“就业创业学院”，邀请专业人士为师生团队讲解我市相关就业创业政策，提供针对性就业辅导。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郑雅静 摄）