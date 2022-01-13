徐衣显在调研城市提质时强调：科学高效构建国土空间开发新格局 全面推进平台城市功能品质双提升

20日上午，市长徐衣显深入部分城市区，就加强土地资源利用管理、推进城市提质工作进行实地调研，强调要坚持规划引领、因地制宜，创新土地资源供给与管理方式，促进土地节约高效利用，构建国土空间开发新格局，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供基础支撑。

20日上午，市长徐衣显深入部分城市区，就加强土地资源利用管理、推进城市提质工作进行实地调研，强调要坚持规划引领、因地制宜，创新土地资源供给与管理方式，促进土地节约高效利用，构建国土空间开发新格局，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供基础支撑。

徐衣显先后来到洛龙区、伊滨区、瀍河区、老城区实地察看。每到一处，徐衣显都详细了解土地收储、总体规划、功能布局和开发利用等情况，并与企业负责人交谈，分析研判未来前景，了解项目开发遇到的问题，并就下步工作提出具体要求。

徐衣显指出，各城区各相关部门要准确把握新时代土地资源管理工作新要求，将国土空间开发与城市提质工作紧密结合起来，盘活资源要素，发挥最大效益，加快项目建设，促进城市有机更新，助推功能品质提升。

徐衣显强调，一要突出规划引领。立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，注重超前谋划，加强工作统筹，严格执行国土空间总体规划，科学谋划区域发展空间格局，打造宜居城市空间，优化产业空间布局。二要节约集约利用。不断优化土地利用结构和布局，开展存量土地清理与盘活工作，努力用“土地存量”撬动“发展增量”，实现土地利用效益最大化。三要服务产业项目。优先保障特色优势产业、公共服务设施等方面的项目用地需求，做好用地规划和土地储备，完善配套设施建设，为项目落地提供“拎包入住”条件。四要强化供应保障。站位发展全局，精心算好大账、总账和长远账，结合地块特点，一地一策、一事一议，优化功能布局，提升土地资源价值，辐射带动周边区域快速发展，为洛阳高质量发展和现代化建设提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）