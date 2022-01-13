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徐衣显在调研龙门实验室建设工作时强调：把龙门实验室打造成科技创新闪亮名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.21 08:36

　　20日下午，市长徐衣显前往河南科技大学，就龙门实验室建设工作进行调研，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，全面对标落实省委创新驱动、科教兴省、人才强省战略，坚定不移走好创新引领发展之路，高质量推进龙门实验室建设，为创新平台建设赋能升级，为发展风口产业赋能加速，助力我市打造国家创新高地和全国重要先进制造业基地。

　　徐衣显首先来到实验室展厅，参观科研成果展示，详细了解实验室组织架构等情况，现场指导展陈布局设计。随后，徐衣显前往实验室过渡区和配套设施建设现场，调研推进办公楼、停车场、出入通道等建设。

　　徐衣显强调，建设高水平实验室是我市打造高能级创新平台矩阵、重塑科技创新体系的关键支撑。要聚焦重点领域和关键环节，围绕传统产业转型升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，着力突破关键核心技术，推动创新链、产业链深度耦合，把更多科研成果转化为产业发展优势，把龙门实验室打造成为科技创新的闪亮名片。要创新体制机制，健全“以用为本”、集聚人才的制度机制，探索推进组织模式、治理结构、资金投入模式、成果转化机制等改革创新，以体制机制优势汇聚人才和要素资源，激发科技创新创造活力。要主动融入国家重大战略，以开放姿态加强与一流高校、科研院所、龙头企业的合作，集聚高端创新资源要素，打造一流创新高地。要进一步加快建设进度，围绕时间节点细化分解时间表、任务图，压实责任，明确分工，确保实验室顺利推进、按期建成、早日投用。

　　徐衣显还就实验室挂牌即运行进行了座谈研究。中国工程院院士、郑州大学洛阳校区校长、现代制造河南实验室主任樊会涛，市领导侯占国、魏世忠、任丽君参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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