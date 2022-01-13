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徐衣显主持召开专题会议研究财政税务、职业教育工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.21 08:36

徐衣显主持召开专题会议研究财政税务、职业教育工作
综合施策量质并重确保财税收入实现开门红
立德树人德技双修打造职教创新发展示范区

　　19日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究财政税务、职业教育等工作。

　　财税工作是经济发展的“晴雨表”。在听取汇报后，徐衣显指出，今年以来，我市认真落实中央、省委经济工作会议精神，全市财税工作稳中有进、进中向好，有力支持了经济社会健康发展，强调要坚定信心，真抓实干，精准施策，奋力实现财税工作开门红、全年红。一是紧盯目标、晋位争先。各级各相关部门要提升政治站位，强化大局意识，坚持稳字当头、稳中求进，建立常态化推进机制，持续保持在全省第一方阵，以财税工作“高标准”保障经济运行开门红、全年红。二是落实政策、涵养税源。要认真落实国家新一轮减税缓税免税政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，创新组合式税费支持政策，精准滴灌市场主体，助力企业轻装上阵，做优存量、做大增量，培育一批创新强、动能足、前景好的优质企业。三是聚焦重点、优化支出。要树牢过紧日子思想，统筹做好“六稳”“六保”工作，强化预算刚性约束，积极争取上级支持，优化财政支出结构，突出风口产业发展、重大项目建设、重点民生工程，确保每一笔财政资金都用在“刀刃”上。四是强化监管、提高效益。依法依规完善财政资金管理、绩效评价体系，严把财政资金统筹关、分配关、管理关，严格执行招投标、投资评审和政府采购等制度，规范项目公开公示，主动接受各方监督，提高财政资金使用效益和效率。

　　会议还研究了洛阳中等职业学校建设工作。徐衣显强调，职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要使命，各级各相关部门要全面贯彻落实省委省政府“人人持证、技能河南”工作要求，把职业教育与普通教育放在同等重要地位，加快推进洛阳中等职业学校建设，争创职业教育创新发展示范区；坚持立德树人、德技双修，注重专业与产业相配套、人才培养与市场需求相对接，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供人才支撑。

　　孙延文、李新建、贺敏、陈淑欣参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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