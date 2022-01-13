洛龙区专业服务惠居民 社区治理更精准

“弹奏前，老师会讲解乐曲表达的含义，便于我们更好地弹奏。”近日，在洛龙区古城街道东方今典社区二楼的非遗文化兴趣社团课堂上，居民郑建标正在专业老师的指导下练习古琴。

“弹奏前，老师会讲解乐曲表达的含义，便于我们更好地弹奏。”近日，在洛龙区古城街道东方今典社区二楼的非遗文化兴趣社团课堂上，居民郑建标正在专业老师的指导下练习古琴。

72岁的郑建标退休前是一名法务工作者，对传统非遗文化、音乐有浓厚的兴趣。去年，得知社区兴趣社团开设了古琴课程，他第一时间报了名。

在隔壁教室里，居民张素云结束了太极拳课程，找到社区社工进行“爱心存单”积分兑换。“前阵子我用社团活动积分兑换了一次眼部保健理疗，做完眼睛可舒服了。”张素云笑着说，参与兴趣社团活动、志愿服务，都会获得“爱心存单”的相应积分，积分可以兑换礼品或服务！

该社区党总支书记、居委会主任刘芳介绍，社区兴趣社团活动的有序进行，得益于去年专业化社工服务的引入。

原来该社区的兴趣社团教学内容较为单一，专业社工团队进驻后，对社团进行统一规划，建立“班长制”社团联络体系，推出“爱心存单”积分兑换活动，同时丰富授课内容，联系各类专业老师开展教学活动。

刘芳说，社区已从最初的几个兴趣社团，发展到现在的15个，最新引进的古琴、泥塑等非遗文化课程大受欢迎。系统的社团管理体系让活动组织起来更加高效、规范，参与人数也大大增加。

此外，专业社工团队还对社区下辖的6个小区进行走访，了解民情民意，深度参与社区服务和治理。目前，他们已完善社区志愿服务体系，成立睦邻帮帮团矛盾调解团队，孵化培育社区服务类组织2个，对接20余家辖区商户参与社区共建共治。

下一步，专业社工团队将继续提升社区治理、居民服务的精准度，增强居民幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 姚嘉慧）