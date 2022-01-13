徐衣显召开全市疫情防控工作电视电话会议

19日上午，市长徐衣显召开全市疫情防控工作电视电话会议，深入学习贯彻习近平总书记关于从严抓好疫情防控工作的重要讲话精神，认真落实党中央、国务院部署和省委书记楼阳生、省长王凯要求，强调要坚定必胜信心，压实各方责任，筑牢基层防线，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在全市疫情防控工作电视电话会议上强调

坚持就是胜利科学精准抓好疫情防控工作

牢记人民至上全力保障群众生命健康安全

19日上午，市长徐衣显召开全市疫情防控工作电视电话会议，深入学习贯彻习近平总书记关于从严抓好疫情防控工作的重要讲话精神，认真落实党中央、国务院部署和省委书记楼阳生、省长王凯要求，强调要坚定必胜信心，压实各方责任，筑牢基层防线，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显强调，一要提高政治站位，坚决守住底线。市县乡村四级指挥体系要全面落实应急状态，充分认识疫情防控形势的严峻性、复杂性、艰巨性、反复性，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，牢记“坚持就是胜利”，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，坚持问题导向、底线思维，守严守实守住长周期不发生规模性疫情的底线。二要严格报备排查，必须筑牢防线。筑牢基层防线，压实基层哨点责任，严格落实报备、流调、管控、检测等措施，市外来(返)洛人员要当日流调、当日管控、当日上报，有中高风险地区旅居史的人员要落地即赋码、落地即管理。筑牢卡口防线，坚持人物同防，加强机场、高铁站、火车站、高速路口等重点卡口管控，对重点涉疫人员落实6小时“四个查清”。筑牢数字防线，增强电子围栏灵敏度、精准性，形成赋码、管控、解码精准闭环，向信息化要防控力和精准度，提升疫情防控数治能力。三要落实“四早”要求，全面重点自查。突出发热门诊患者等27类群体，加强重点人群自查。围绕学校、监所、福利机构、养老机构等，加强重点场所自查，从严落实戴口罩、通风消毒、查验场所码等防控措施，压实学校、家庭、医院、教育部门的责任，严禁发生学校聚集性疫情。紧盯一周清零，加强重点环节自查，注重各方协同，实现基层网格、电子围栏、应急能力、物资保障、隔离场所等全链条覆盖，做到抗原筛查、核酸检测、数据上报、人员转送、中药辅助等各节点完备。四要科学有效施策，强化精准管控。减少不必要流动，非必要不出市，非必要不跨市县流动，禁止前往中高风险地区，科学劝导在外人员减少返乡，坚决防止交叉感染、聚集性传播。暂停非经贸类聚集性活动，非必要不出省、不跨市，加强婚丧嫁娶等活动报备审批，家庭聚餐聚会不超过10人，倡导简办小办节约办，加强聚集性活动监督。按照平急转换要求，加强全链条、全要素、全流程应急实战演练，提升疫情监测预警和应急反应能力。五要加强宣传引导，抓好节日防疫。市县两级组建专门班子，拿出专项预案，进行专题部署，科学研判形势，抓好清明、“五一”节日期间疫情防控工作。做好《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》宣传，把握新版指南的科学性、精准性以及整合资源有效利用率等要义，教育引导群众绷紧常态化防疫这根弦，提高自我防护意识，提高疫苗接种率，筑牢群防群控防线。

贺敏参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 孙小蕊)