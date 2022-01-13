“不入虎穴，焉得虎子”，出自《后汉书·班超传》，原句是“不入虎穴，不得虎子”，意为不敢进老虎洞，就捉不到小老虎，比喻不亲临险境，就不可能取得成功；不经历艰苦实践，就难以获得真知灼见。

“不入虎穴，焉得虎子”，出自《后汉书·班超传》，原句是“不入虎穴，不得虎子”，意为不敢进老虎洞，就捉不到小老虎，比喻不亲临险境，就不可能取得成功；不经历艰苦实践，就难以获得真知灼见。

相关典故，跟东汉班超出使西域有关。

汉明帝在位时，为了消除北匈奴的威胁，一边派兵征伐北匈奴，一边派人出使西域，游说北部边境的“邻居们”与汉王朝结盟。

班超是史学家班彪的儿子、班固的弟弟，年轻时随家人迁居东汉京城洛阳。史书里说，他胸有大志，有勇有谋，博览群书，口才过人，曾任兰台令史。

公元73年，班超投笔从戎，随东汉名将窦固出击北匈奴，表现出色。窦固很欣赏班超的才干，派他和属下郭恂一起出使西域。

班超和郭恂率领部下跋山涉水，到了鄯(shàn)善国(今新疆境内)，受到了鄯善王的热情接待。

谁知没过几天，北匈奴也派使者来游说鄯善国与其结盟。鄯善王左右为难，一时拿不定主意与谁结盟，因此对班超等人态度冷淡。

敏感的班超觉察到了形势的变化，也猜到了原因。他把接待他们的胡人侍从叫来，诈他说：“听说匈奴使者来了几天了，他们住在哪里？”那人以为班超已知实情，惶恐不已，据实交代。

班超意识到事态严重，立刻把此人囚禁了起来，然后召集三十多名属下一起喝酒，商量对策。

喝到尽兴处，他故意拿话刺激大家：“咱们来西域，为的是建功立业求富贵。如今匈奴使者没来几天，鄯善王就不把咱们放在眼里了。倘若他把咱们当礼物送给匈奴，只怕我等死无葬身之地。为之奈何？”

属下都怒了，说危急关头，无论生死全听班超命令。

班超说：“不入虎穴，不得虎子。眼下只有趁夜偷袭，火攻匈奴营帐，方有胜算。对方不知我方实力多寡，必定慌乱害怕。咱们一举消灭敌人，就能威慑鄯善王，大功告成。”

属下同意班超的行动计划，但觉得还得跟郭恂商量一下。班超怒道：“是吉是凶就看今天！郭恂那家伙庸俗软弱，他听到这个计划定会心虚害怕，泄露消息，害得咱们白白送命。”众人点头称是。

当夜，班超率众人潜入匈奴营地，命10人拿着战鼓躲在匈奴营舍后，看见火光就擂鼓大呼；其余人拿着兵器埋伏在营门两旁。班超顺风放火烧营，一时间战鼓齐鸣，杀声四起，匈奴人惊慌失措，全部被歼灭。

鄯善王听说大汉使者团灭了匈奴使者团，大为震惊，终于决定归顺汉朝。

此后，班超又奉命出使西域其他地区，为国家的稳定和统一做出了巨大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）