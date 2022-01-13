洛阳将新增一处网红“打卡地” 预计5月开园

我市将新增一处网红“打卡地”！日前，位于洛龙区的阳光里·工业游园一期项目基本完工，预计5月开园。昨日上午，记者来到园区打探。

阳光里·工业游园一期项目基本完工

我市将新增一处网红“打卡地”！日前，位于洛龙区的阳光里·工业游园一期项目基本完工，预计5月开园。昨日上午，记者来到园区打探。

一进入阳光里·工业游园，记者就被门口的“硬核”工业风设计吸引。进入园区往右走，是游园的极限运动区，滑板场、轮滑场等体育场地已建成，总面积5000多平方米，其中轮滑场占地3433平方米、滑板场占地1570平方米，均可承接省级比赛项目，平时可作为市民的运动休闲场地和培训机构的培训基地。

极限运动区南侧旧厂址的两座冷凝塔被完整保留，高约百米，是园区的标志性建筑。不久的将来，这里将举办灯光秀，游客可在此沉浸式游玩。目前，灯光设备已安装完毕，正在进行效果调试。冷凝塔下方的草坪公园，后期可承接音乐节、户外婚礼等活动。

仿红砖建筑、高大的烟囱、做旧的锈板……园区处处充满浓郁的工业风，游客身处其中，仿佛置身于20世纪八九十年代的大型工厂内。

阳光里·工业游园项目属于市级重点文旅项目，位于洛龙科技园区核心位置，东临富弼南街、西接丝路大道、北起关林路、南至华能热电二期厂区，占地约260亩。

园区相关负责人说，阳光里·工业游园项目主要规划了极限运动区、办公住宿区、主题商业区、亲子游乐区、机车竞技区、演艺互动区、潮流娱乐区等七大功能片区，设置有滑板场、轮滑场、卡丁车场、恒温水世界、亲子乐园、餐饮街等业态，致力于打造集工业元素、国潮文化、城市乐活、家庭亲子于一体的沉浸式文旅园区。

“我们的主题商业区面积约2万平方米。”该负责人说，这里不仅有文创展售、创意集市、沉浸式剧情娱乐等，还有特色美食、电玩等，将尽量满足年轻人、老年人、亲子家庭等群体的消费需求。

该负责人介绍，目前该游园一期项目基本完工，预计5月开园，二期的恒温水世界、亲子乐园、卡丁车场、酒吧等正在建设，将成为我市又一网红“打卡地”。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）