洛阳市中考注册报名工作启动

昨日，记者从市教育局获悉，目前，我市各初中应届初三毕业生信息采集正在进行，中考注册报名工作已启动；3月25日17时前，考生要尽快根据学校要求，登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(以下简称“平台”)核对、完善个人信息，进行中考报名。

昨日，记者从市教育局获悉，目前，我市各初中应届初三毕业生信息采集正在进行，中考注册报名工作已启动；3月25日17时前，考生要尽快根据学校要求，登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(以下简称“平台”)核对、完善个人信息，进行中考报名。

流程：了解注册、报名步骤 网上填报不慌乱

【步骤一】信息注册

考生登录平台后，在页面“登录账号”一栏，输入班主任提供的报名序号；在“证件号码”一栏，输入考生身份证号，然后点击“注册”；注册过程中，除了以上内容，还须填写、核对考生姓名、身份证号、性别、民族等信息。

【步骤二】考生注册

该步骤主要分四步：验证身份、设置用户密码、登记邮箱、完成注册。考生须按照身份证或户口簿上的信息填写；设置用户密码时，最好拍照并记在本子上；设置成功后，学校发的初始密码自动失效，今后考生登录平台须输入自己设置的密码。

设置邮箱时要填写常用、有效的电子邮箱，一旦密码遗失需要通过邮箱来找回、重设。手机号也要填写能正常使用的本省号码，并在中招录取结束前保持畅通。

完成注册后，页面将出现“恭喜你，你已注册成功”的字样。考生可点击页面下方“立即登录”按钮，输入登录账号、证件号码、登录密码重新登录平台，关注并绑定官方微信，继续完善信息。

【步骤三】完善信息

登录成功后，页面上方将出现考生就读学校、报名序号、学籍号、户籍类别、照片等信息。核对完毕后，可点击下方“完善信息”按钮，依次填写标有红色“*”号的个人信息，如“政治面貌”“健康状况”“就读方式”等；灰色部分关键信息已由学校上传至平台，考生个人不可修改，若有错误可联系班主任修改。

考生基本信息、父母或监护人信息、学习简历信息完善后，可点击“保存”按钮，屏幕上会出现“恭喜你，你的信息已保存成功”；信息完善后若需要变更，只能在上一次修改完成30分钟后进行；信息完善结束后，可点击“报名”按钮，进行中招报名。

【步骤四】选报类别

考生阅读《河南省2022年普通高中招生考试报名须知》后，点击“我同意”按钮，即可进入“登记报名信息”页面，选择报考类别。

需要提醒的是，选报“普通高中”的考生，将来中招志愿填报时，可选择普通高中、普通中专、职业学校；选择“普通中专”或“职业学校”的考生，将来只能选择所报类别学校，请慎重选择。

报名成功后，页面上将出现“恭喜你，你已报名成功”的字样，并生成平台登录账号——该账号就是考生的准考证号，可截图或抄下来妥善保存，后续中招志愿填报等还要用到。

所有步骤完成后，可点击右上角“退出”按钮安全退出。