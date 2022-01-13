广西桂林：一张时间表，看出治理决心（他山石）

电动三轮车、低速电动四轮车到底能不能上路行驶？如何安全行驶？当部分人对这类车辆上路抱有侥幸心理时，广西桂林通过立法先行，实施限行、禁行等一系列过渡期管理政策等，给市民一个明确的答案。

电动三轮车、低速电动四轮车到底能不能上路行驶？如何安全行驶？当部分人对这类车辆上路抱有侥幸心理时，广西桂林通过立法先行，实施限行、禁行等一系列过渡期管理政策等，给市民一个明确的答案。

记者梳理发现，从2020年2月1日起，《桂林市城区三轮车与电动四轮车管理办法》施行。其中明确，对于符合有关标准的三轮车与电动四轮车，车辆所有人须向公安机关交通管理部门申请登记后，方可上道路行驶，非标三轮车与电动四轮车对其设定两年过渡期限，2022年1月31日过渡期结束以后，未列入有关公告、无法注册登记的三轮车与电动四轮车禁止上路行驶，有关部门对无牌、无证等违法行为进行查处。

2020年5月前后，当地交警部门发布有关通告，规定了过渡期内城区三轮车与电动四轮车可通行的时间和路线，一定区域内白天限时段禁止通行，部分主干道全天禁行，并全面开展低速电动车治理专项行动。

2020年11月，当地通过印发《桂林市城区三轮车与电动四轮车综合治理工作方案的通知》，成立桂林市城区三轮车与电动四轮车综合治理领导小组，通过摸底宣传、集中治理、长效管理，逐步完善城区三轮车与电动四轮车综合治理长效机制。

记者梳理发现，长期以来，当地交警部门在开展路面治理的同时，还不定期通过《“老年代步车”闯红灯，受伤还得负全责》《无牌无证、闯禁……这些电动三轮车、四轮车要曝光》等报道警示众人。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理）