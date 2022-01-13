波及28个省份，中高风险地区超500个，本土感染者超2.9万例；省内焦作、郑州、信阳等地陆续发现核酸检测阳性人员，我市孟津区发现输入性病例……3月以来，一场“倒春寒”式的疫情突起，让多地再起战“疫”硝烟。多点散发、局部暴发、蔓延周边、步步逼近，此次疫情防控形势可想而知有多么严峻。

波及28个省份，中高风险地区超500个，本土感染者超2.9万例；省内焦作、郑州、信阳等地陆续发现核酸检测阳性人员，我市孟津区发现输入性病例……3月以来，一场“倒春寒”式的疫情突起，让多地再起战“疫”硝烟。多点散发、局部暴发、蔓延周边、步步逼近，此次疫情防控形势可想而知有多么严峻。

的确，在全球第四波疫情流行高峰影响下，在奥密克戎变异株的强势进攻下，我国这次疫情不仅“点多、面广、频发”，也“传播更快，隐匿性更强”，是更难缠的“敌人”，更考验我们应对的科学性、有效性。进言之，我们要“守住长周期不发生规模性疫情的底线”，更需从筛查管控到流调溯源，再到平战转换、检测检验，每个环节、每项举措都先行一步，都高速运转，都直击重点。否则，倘若我们在落实“四早”上后知后觉慢半拍，在“平战急转”上疲疲沓沓不在线，在具体工作上“没有目标乱射箭”，结果只会是陷入更大被动、落得狼狈局面。

事实一再证明，跟在病毒后面跑，就会被病毒牵着鼻子走，与病毒并跑也会非常吃力，只有始终跑在病毒前头，在防控措施上更早更快更精准，才能从容应对，才能用最小的代价实现最大的防控效果。下足“早、快、准”的功夫，守牢基层、卡口、数字“三大防线”，做好来洛人员跟踪核查、重点人群核酸筛查等工作，既抓前端又抓关键，我们定能早日跨越“倒春寒”，迎来防疫与发展“真正的春天”！（洛平）