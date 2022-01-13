洛阳市交通运输局：优化公交线路，打击非法营运

市交通运输局党组成员、二级调研员曹永利说，根据我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治指挥部任务分工，市交通运输局采取了优化公交线路、打击非法营运等措施，推动综合整治行动开展。

市交通运输局党组成员、二级调研员曹永利说，根据我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治指挥部任务分工，市交通运输局采取了优化公交线路、打击非法营运等措施，推动综合整治行动开展。

曹永利说，我市开展城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治后，市交通运输局成立了包含市公交集团在内的工作专班，积极收集群众的建议，并进行现场调研，制订了公交线路优化方案。目前，市公交集团已新开通摆渡车专线2条，分别是红山地铁站—红山欢乐谷—樱桃沟公交摆渡车、八里堂站—倒盏民俗村公交摆渡车；定制公交线路3条，惠及洛阳理工学院、洛阳职业技术学院(伊滨校区)；优化公交线路15条，分别是1路、8路、27路、43路、55路、68路、92路、113路、201路、207路、V3路、V6路、V17路、D1路、D55路，完善了地铁、公交接驳，实现“零距离”换乘，提升市民出行服务体验。

市交通运输部门还加强与公安交警、城市管理、市场监管等部门协同作战，增加城市区内重点区域专项执法检查频次，严厉查处电动三轮车、低速电动四轮车非法从事经营性载客、(货)运输行为。

“我向广大市民朋友发出倡议，请大家合理选择公交车、地铁、出租汽车等安全、合法运营的公共交通工具，拒绝乘坐非法载客的电动三(四)轮车，维护良好的城市交通运营秩序，树立文明出行新风尚。”曹永利说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）