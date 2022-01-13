民警提醒：家中安装摄像头 这些问题请注意

有人在网上售卖网络摄像头观看权限？您可千万别信！

有人在网上售卖网络摄像头观看权限？您可千万别信！近日，市公安局孟津分局破获一起以“出售家庭摄像头和酒店针孔摄像头观看权限”为幌子的电信网络诈骗案件，抓获两名犯罪嫌疑人。

谎称可破解摄像头，两男子诈骗两万余元

今年春节期间，孟津分局网安大队在例行网上巡查时，发现一个QQ号在公开售卖家庭摄像头和酒店针孔摄像头观看权限。民警围绕该QQ号侦查研判，又发现多个涉案QQ号和微信号。经过调查，孟津区朝阳镇居民姚某某、姚某有重大作案嫌疑。

2月7日，民警在姚某某家中将两人抓获。民警讯问得知，两人并不能破解摄像头，而是以破解摄像头、观看他人隐私为噱头，进行诈骗。他们从2021年3月开始，以售卖网络摄像头观看权限为由进行诈骗，获利两万余元。

两人供述，他们曾在网上看到有人售卖网络摄像头观看权限，称可以破解家庭摄像头和酒店针孔摄像头，便联系对方购买。他们购买权限后发现并不能使用。被骗后，他们心里不服气，想到用同样的方式，利用人们的好奇心“赚一笔”。

随后，他们通过QQ和网络贴吧发布相关信息，定价388元3个网络摄像头账号、688元6个网络摄像头账号，谎称购买后通过输入账号密码便可以观看一些家庭和酒店里的监控视频。受害人上当受骗后，多数因为理亏、被骗数额小而自认倒霉。有找他们退款的，他们直接把对方拉黑。

目前，两名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办。

破解摄像头窥探他人隐私是违法行为

民法典第一千零三十二条明确了“隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”。“私人空间”除了指个人的住所、在宾馆临时居住的房间等物理空间，还包括个人的日记及虚拟空间。

北京大学法学院博士生尚博文介绍，破解摄像头窥探他人隐私是违法行为。民法典对侵害个人隐私权的6种行为作了明确规定，重点提到了骚扰电话、骚扰短信，拍摄、窥视、处理他人私密信息属于侵害个人隐私权的行为。

民法典第一千零三十三条规定：除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得以电话、短信、即时通信工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；拍摄、窥视他人身体的私密部位；处理他人的私密信息；以其他方式侵害他人的隐私权。

“未经权利人同意，非法获取或传播他人隐私的行为，被侵权人可依据民法典向人民法院提起诉讼，要求侵权人停止侵权，排除妨害和赔偿损失。”尚博文表示。