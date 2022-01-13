今日洛阳多云到阴天 气温3℃到9℃

洛阳今日多云到阴天，部分地区有零星小雨，偏北风3级左右，气温3℃到9℃。

太康路繁花似锦，美不胜收

新的一周紧随春分的脚步来了，虽然洛阳整体气温仍偏低，但总算进入升温通道。

昨天我们迎来了春分节气，我市街道旁、公园里花红柳绿，春意盎然，将洛城装扮得分外美丽。

从近30年的节气大数据来看，在春夏季的12个节气期间，我国大部地区处于升温状态，其中春分升温最明显，平均升幅可达3.5℃，是全年升温最快的节气。在辽阔的大地上，岸柳青青，莺飞草长，小麦拔节，油菜花香，桃红李白迎春黄。

俗话说“春分刮大风，刮到四月中”，春分也是多风的时节。春风，是诗人心目中万物萌生背后的“动力学”。“春风如贵客，一到便繁华。”清代诗人袁枚在《春风》一诗中提到，春季万物繁盛如同有“贵人”相助，这“贵人”便是春风。

为何春分时节多风呢？气象专家解释，此时冷暖空气交替控场，气温起伏波动，温度差异造成气压梯度增大，空气流动加快，就形成了多风的天气。

最后，来看看新的一周最新天气情况。根据最新气象资料分析，未来一周洛阳气温仍偏低，21日到22日部分地区有小雨或零星小雨，24日到25日有降水天气过程；受冷空气影响，25日到26日有4级左右偏北风。

具体预报如下。

今天(周一)：多云到阴天，部分地区有零星小雨，偏北风3级左右，气温3℃到9℃。

明天(周二)：阴天转多云，局部地区有零星小雨，偏东风3级左右，气温3℃到8℃。

23日(周三)：多云转晴天，偏南风3级左右，气温2℃到18℃。

24日(周四)：晴天到多云，傍晚到夜里阴天转小雨，气温5℃到19℃。

25日(周五)：小雨停止转多云，偏北风4级左右，气温8℃到16℃。

26日(周六)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温8℃到16℃。

27日(周日)：晴天到多云，气温6℃到17℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉/图)