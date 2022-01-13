伊滨区商品房私搭乱建整治任务接近尾声

“我弟弟这两年一直在国外，确实是回不来。阳光房我们同意拆除。”20日，洛阳市伊滨区庞村镇碧桂园小区住户王先生的姐姐王女士说。

拆除私搭乱建

“我弟弟这两年一直在国外，确实是回不来。阳光房我们同意拆除。”20日，洛阳市伊滨区庞村镇碧桂园小区住户王先生的姐姐王女士说。

原来，前几天伊滨区庞村镇工作人员在该小区进行私搭乱建现象排查时，发现王先生家的阳光房属私搭乱建，但由于当事人身在国外，一直未能联系上。几经周折，工作人员联系到当事人的姐姐王女士。经沟通，阳光房被顺利拆除。

在伊滨区诸葛镇香醍河畔小区，部分楼栋的外墙上铺盖有彩条布。现场工作人员介绍，这是为了防止刚拆除私搭乱建的区域出现漏雨现象。

自整治工作开展后，诸葛镇迅速成立领导小组，分包分片落实责任，组织人员进行走访排查。对存在私搭乱建的住户，工作人员主动上门讲解政策。