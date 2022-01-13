伊滨区商品房私搭乱建整治任务接近尾声

“我弟弟这两年一直在国外，确实是回不来。阳光房我们同意拆除。”20日，洛阳市伊滨区庞村镇碧桂园小区住户王先生的姐姐王女士说。
“我弟弟这两年一直在国外，确实是回不来。阳光房我们同意拆除。”20日，洛阳市伊滨区庞村镇碧桂园小区住户王先生的姐姐王女士说。
“我弟弟这两年一直在国外，确实是回不来。阳光房我们同意拆除。”20日，洛阳市伊滨区庞村镇碧桂园小区住户王先生的姐姐王女士说。
原来，前几天伊滨区庞村镇工作人员在该小区进行私搭乱建现象排查时，发现王先生家的阳光房属私搭乱建，但由于当事人身在国外，一直未能联系上。几经周折，工作人员联系到当事人的姐姐王女士。经沟通，阳光房被顺利拆除。
在伊滨区诸葛镇香醍河畔小区，部分楼栋的外墙上铺盖有彩条布。现场工作人员介绍，这是为了防止刚拆除私搭乱建的区域出现漏雨现象。
自整治工作开展后，诸葛镇迅速成立领导小组，分包分片落实责任，组织人员进行走访排查。对存在私搭乱建的住户，工作人员主动上门讲解政策。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605