洛阳交警部门曝光一批“电三电四”典型事故案例

无证驾驶、逆行、醉驾、肇事逃逸......近日，洛阳交警部门又曝光一批涉及电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车负主要以上责任交通事故案例。

无证驾驶、逆行、醉驾、肇事逃逸......近日，洛阳交警部门又曝光一批涉及电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车负主要以上责任交通事故案例。

案例一：

2022年2月13日6时42分许，未取得机动车驾驶证的董某驾驶低速电动四轮车，沿偃师区顾刘路，由北向南行驶至偃师区缑氏镇缑氏村路段时，与行人段某相撞。事故造成段某当场死亡。事故发生后，董某驾车逃逸，随后被交警部门查获。

民警调查后认定，董某未取得驾驶证驾驶机动车，未在确保安全的情况下通行，事故发生后未立即停车保护现场，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第三十八条、第七十条第一款的规定，负该事故的全部责任，段某无责任。

目前，董某因涉嫌交通肇事罪被立案侦查，已被依法采取取保候审强制措施。

案例二：

2022年2月17日18时21分，霍某驾驶一辆无号牌普通正三轮摩托车，沿栾川县城君山路由西向东行驶至君山路一结冰路段时，与由东向西行驶的、王某驾驶的小型新能源轿车相撞。事故造成双方车辆受损。

民警调查后认定，霍某无证、在雪天醉酒驾驶未注册登记的机动车，且在夜间行至结冰路段时采取措施不当，致车辆滑行，是造成事故发生的全部原因，负该起事故全部责任。王某不负该起事故责任。