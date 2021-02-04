总编一线行：嵩县“湖山圣域”乡村美

伏牛山下，陆浑湖边。春风拂过，嵩县的山野从冬天的蛰伏中悄悄地、有层次地苏醒过来。

伏牛山下，陆浑湖边。春风拂过，嵩县的山野从冬天的蛰伏中悄悄地、有层次地苏醒过来。此时，漫山遍野的栎树林尚未萌动，还是一片苍茫，但连翘的黄、杏花的白、桃花的粉，已经一团团、一簇簇地绽放开来……美得令人惬意，又美得震撼心灵。

映衬着姹紫嫣红的山林，从脱贫攻坚决战决胜喜悦中走来的一个个脱贫乡村，已然拉开了乡村振兴的帷幕。美丽起来的新环境、运营起来的新业态、汇聚起来的新乡贤，处处欣欣向荣。18日，洛报融媒“总编一线行”活动走进“湖山圣域”嵩县，探寻乡村之美、振兴之路。

美丽的箭口河村

【乡村靓丽起来】

步入何村乡箭口河村，群山环抱、溪流潺潺，白墙黛瓦、屋舍俨然，宛若江南水乡。

“乡村振兴，先要美起来。”何村乡党委副书记李国伟见证了箭口河村的变化。就在去年，房前屋后、边角旮旯，随处可见私搭乱建。“看着碍眼，却动弹不得。动谁家，谁就跟你急。还有些‘陈年旧账’，简直如同一团乱麻！”李国伟坦陈。

规整的箭口河村道路

去年下半年，“三清两建”专项行动形成压倒态势。很短的时间内，箭口河村以摧枯拉朽之势实现了资产清收、拆违治乱的突围。在此基础上，人居环境整治、小流域“两清一护”跟进实施。河滩地建成了小游园，滨河绿道串联其间，房屋立面也换以豫西民居的风格。“乡村的味道一下子就出来了。”李国伟说。

无独有偶。在陆浑湖畔，昔日黄沙满坡的饭坡镇沙坡村、凋敝凌乱的陆浑镇陆浑村，如今也都一改往昔“红砖墙、旧平房”的旧模样，处处是小院阁楼、石板小巷，到此的人情不自禁地向往的这里悠然的田园生活。

沙坡村文化广场

“面子”要保持住、提升好，就离不开“里子”。在沙坡村，一套“一清(家园卫生)、二诵(村规民约)、三学(上级政策)、四说(家长里短)、五议(村组发展)”的村组议事机制，让村庄治理真正实现了“民事民议、民事民管、民事民办”。