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主帅哈维尔回归！河南嵩山龙门队开启新赛季战术训练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 18:35

　　19日，河南嵩山龙门足球队一线队队员在主教练哈维尔的带领下，在郑州航海体育场进行新赛季的备战训练。这也是哈维尔回归之后第一次回到主场进行训练。

　　据俱乐部方面介绍，原定前往上海进行新赛季备战训练的河南嵩山龙门队因为疫情的原因不得不暂时留在郑州，进行新赛季的中超联赛备战。

　　来自西班牙的哈维尔在2020赛季中段来到河南嵩山龙门执教，带领球队在2020赛季早早实现保级。2021赛季中超联赛上，哈维尔率领球队取得了不错的成绩，险些闯入争冠组。哈维尔一年的执教给河南队带来了很大的变化，他大力提拔年轻球员，给球队的精神面貌也带来了很大提升。

　　2021赛季中超联赛首阶段结束后，去年10月7日，河南嵩山龙门俱乐部发布公告，宣布主帅哈维尔离任。哈维尔离开的原因是，他接到了西甲球队莱万特的橄榄枝，并在西甲执教7轮后卸任。其间，河南嵩山龙门队由哈维尔此前的助手安东尼奥担任代理主帅，闯进足协杯四强，创造历史最好成绩。今年1月9日，河南嵩山龙门俱乐部发布公告，宣布哈维尔重回俱乐部担任主教练。

　　哈维尔的执教能力毋庸置疑，他和整个西班牙教练组与球队磨合了1年多，对联赛以及球队的各方面都比较熟悉，他的回归将为球队迎来更大的提升空间。

　　目前，哈维尔正式带队训练，其余教练组成员也将于下周陆续回归球队。同时，多拉多、舒尼奇和图雷三位外援也已抵达国内，正在按照相关规定进行防疫隔离。

　　目前，河南嵩山龙门队新赛季的球员考察和引援工作正在按计划有序推进，一线队的备战也进入到了战术训练的层面。

　　前两天，嵩山龙门俱乐部发布公告，面向全国招募U21及U19年龄段足球人才，以充实俱乐部人才储备。随着伊沃、周定洋等主力球员在去年联赛结束后离队，嵩山龙门队的年轻化建设加快，今年还提拔了付焕辰、郑钧蔚、化铭灿、卢志远等四名球员进入一线队。从2020赛季的牛梓屹，到2021赛季的韩东、王浩然、刘家辉，河南嵩山龙门队近年涌现出了一批年轻当打球员，新的赛季，更多的青年才俊有望登上中超赛场，为广大河南球迷奉上惊喜。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 俱乐部供图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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