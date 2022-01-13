男子为赴酒局把孩子放路边 喝大后忘记接孩子……

喝酒容易误事儿，一定要适量。20日，洛阳市公安局西工分局民警就说了一件事儿，一男子将孩子丢在街头，赶赴酒局，喝大后忘了接孩子，孩子摸不着家，热心市民发现报警。

喝酒容易误事儿，一定要适量。20日，洛阳市公安局西工分局民警就说了一件事儿，一男子将孩子丢在街头，赶赴酒局，喝大后忘了接孩子，孩子摸不着家，热心市民发现报警。

前两天，西工分局巡特警大队民警张新敬与同事马辉、刘俊在新都汇附近执勤，突然接到市110联动指挥中心指令称，在新都汇客服中心，有一个小男孩迷路找不到家。他们赶过去时，热情市民韩女士守候在小男孩豆豆(化名)身边，豆豆看起来六七岁。

韩女士告诉民警，豆豆在路边凳子上坐了很长时间，看起来很着急，得知孩子找不到家了，她给豆豆买来吃的喝的，并将人带到客服中心。民警询问豆豆信息，豆豆只说自己7岁，家住涧西区，具体位置说不清，知道父母的姓名，联系方式一时想不起。

“豆豆说是其父亲将他放在这里的，办完事回来接他，等了俩三小时没见父亲回来。”张新敬说，他们尝试多种办法，始终查询不到家长的联系方式。就在他们一筹莫展之际，豆豆突然想起了母亲的手机号。随后，豆豆的母亲接到民警的电话匆忙赶过来。

民警得知，当日下午，豆豆的父亲参加酒局，认为带着孩子过去不合适，便让豆豆独自在新都汇等待，不料在酒局上喝醉后，把接孩子的事情给忘了。豆豆的母亲向民警表示感谢后，带着豆豆离开。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)