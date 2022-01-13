注意！收到这条信息，请立即向社区报备并核酸检测！

19日，多名市民向洛报融媒记者反映收到洛阳市疫情防控指挥部办公室短信通知“三天两检”，询问消息是否可信。

19日，多名市民向洛报融媒记者反映收到洛阳市疫情防控指挥部办公室短信通知“三天两检”，询问消息是否可信。记者向有关部门求证得知，短信内容属实，收到者须立即向社区报备，并配合落实“三天两检”。

洛报融媒记者注意到，市民收到的消息内容为：【洛阳市疫情防控指挥部办公室】经流调溯源、综合研判，您近14日内到过中高风险地区所在地市，您的“健康码”将被赋黄码；请接此短信后，立即向所在地村(社区)报备，配合落实“三天两检”(72小时内进行2次核酸检测，两次间隔24小时以上)等相应防控措施。如需政策咨询，可从微信小程序中搜索“国务院客户端”，查询本县区疫情防控部门电话。

19日下午，记者就此事向洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室求证，相关负责人回应短信内容属实。

据介绍，近期国内多地出现聚集性疫情，省内焦作、郑州、信阳等地也陆续发现阳性人员，疫情防控形势严峻。为进一步做好精准防控，在经流调溯源、综合研判后，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室，向过去14天内有过中高风险地区所在地市旅居史的来(返)洛人员发送短信提醒，并赋黄码。

“收到短信人员，要按照短信要求尽快向社区进行如实报备，经社区人员核查排除风险的，可向社区申请转码。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)