洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

最新通知！洛阳这类师生返校须持核酸检测阴性证明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 21:20

　　为进一步提升教育系统疫情防控效果和防控能力，洛阳市教育局发布进一步提升疫情防控效能的通知——

　　加强人员管控

　　坚持非必要不外出。继续加强校园封闭管理，19日、20日所有寄宿制学校(含高校、职业学校、民办学校)不休息，学生继续在校封闭。提倡非寄宿制学校师生在学校继续管理，确需休息时，坚持学校、家庭“两点一线”，“非必要不外出”“非必要不聚集”。

　　凡师生员工因病缺课离校的，返回学校时，必须持核酸检测阴性证明。

　　学生共同生活人员有居家隔离、集中隔离、被判定为密接人员、次密接人员且与学生有过接触的，学生应立即上报学校，在疫情风险排除前，暂不返校，返校时须持24小时核酸检测阴性报告。

　　教职工包括进入学校的临时工作人员，近7天内有出市经历的应立即向学校报告，及时进行核酸检测。

　　凡学生或教职工共同居住人员有居家隔离的，隔离时与学生共同居住的，学生也要进行居家隔离，暂不返校。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳各校教职员工本周起每周进行两次...
  • 洛阳这个双休日降温、降雨齐至 请注意...
  • “春到洛阳，牡丹盛开”，外交部发言...
  • 洛阳城市区商品房小区私搭乱建拆除超六成
  • 洛阳暂时关闭网吧、KTV等人员聚集密闭...
  • 涧西区16家门店被关停
  • 洛阳制定《住房公积金支持城镇老旧小...
  • 一名男子违停拒绝驶离 城管队员规劝反...
  • 小游园建成开放方便了附近居民 可临近...
  • 偃师发往郑州、新乡客车暂时停运
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    艳丽多姿的美人梅

    比翼双飞

    玉兰花开

    常见的棕头鸦雀
    /春天的风情
    /春天·组诗
    /乐于助人的39路公交女司机
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605