最新通知！洛阳这类师生返校须持核酸检测阴性证明

为进一步提升教育系统疫情防控效果和防控能力，洛阳市教育局发布进一步提升疫情防控效能的通知。

为进一步提升教育系统疫情防控效果和防控能力，洛阳市教育局发布进一步提升疫情防控效能的通知——

加强人员管控

坚持非必要不外出。继续加强校园封闭管理，19日、20日所有寄宿制学校(含高校、职业学校、民办学校)不休息，学生继续在校封闭。提倡非寄宿制学校师生在学校继续管理，确需休息时，坚持学校、家庭“两点一线”，“非必要不外出”“非必要不聚集”。

凡师生员工因病缺课离校的，返回学校时，必须持核酸检测阴性证明。

学生共同生活人员有居家隔离、集中隔离、被判定为密接人员、次密接人员且与学生有过接触的，学生应立即上报学校，在疫情风险排除前，暂不返校，返校时须持24小时核酸检测阴性报告。

教职工包括进入学校的临时工作人员，近7天内有出市经历的应立即向学校报告，及时进行核酸检测。

凡学生或教职工共同居住人员有居家隔离的，隔离时与学生共同居住的，学生也要进行居家隔离，暂不返校。