20日，锁定央视看偃师豫剧团《唐知县放粮》首播

3月20日13:41，由洛阳市偃师豫剧团创排的精品剧目《唐知县放粮》舞台版将在中央电视台戏曲频道(CCTV-11)首播。
3月20日13:41，由洛阳市偃师豫剧团创排的精品剧目《唐知县放粮》舞台版将在中央电视台戏曲频道(CCTV-11)首播。
3月20日13:41，由洛阳市偃师豫剧团创排的精品剧目《唐知县放粮》舞台版将在中央电视台戏曲频道(CCTV-11)首播。
据悉，《唐知县放粮》讲述了洛东县知县唐成冒着砍头之罪，私自打开国库、开仓放粮，拯救灾民的故事，体现了唐知县“国以民为本，民以食为天”的为民情怀。
《唐知县放粮》由豫剧表演艺术家牛得草弟子、国家一级演员王艺红(艺名牛小草)饰演唐成，第十二届河南省戏曲红梅奖金奖获得者、青年演员王宁饰演唐成妻。豫剧电影《唐知县放粮》已在横店影视城完成拍摄，有望近期登陆院线。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 杨凤轩)(图片由偃师豫剧团提供)
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