已平安到家！走失3天的曹维老人已找到

洛报融媒记者刚刚得到消息，这两天令洛阳网友挂心的曹维老人已被找到，今天下午4点25分左右已成功被送到亲人身边。
洛报融媒记者刚刚得到消息，这两天令洛阳网友挂心的曹维老人已被找到，今天下午4点25分左右已成功被送到亲人身边。
洛报融媒记者刚刚得到消息，这两天令洛阳网友挂心的曹维老人已被找到，今天下午4点25分左右已成功被送到亲人身边。
曹维老人的儿子说，16日下午，他不在家，老人独自骑自行车出门买玻璃，一直未归。当晚7点多家人立刻报了警，跟随警察调取监控寻找老人，并在朋友圈和微信群发布寻人启事。
19日下午，曹维老人的老伴接到其朋友电话，得知老人步行到了朋友家里。家人接到曹维老人时，发现自行车已丢失，所幸只是精神不太好，身体并无大碍。“老人目前身体状况良好，多谢各位好心人的帮忙！也感谢各位洛阳网友的挂念！万分感谢！”曹维老人的儿子激动地说。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然)
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