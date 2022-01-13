“春到洛阳，牡丹盛开”，外交部发言人赵立坚盛赞洛阳牡丹

今天上午8时许，中国外交部新闻司副司长、第31任发言人赵立坚在个人新浪微博账号@赵立坚个人微博上发布了一段约10秒的洛阳牡丹视频，并配文“春到洛阳，牡丹盛开”，截至13时，这条微博的点赞量已近7000次。

今天上午8时许，中国外交部新闻司副司长、第31任发言人赵立坚在个人新浪微博账号@赵立坚个人微博上发布了一段约10秒的洛阳牡丹视频，并配文“春到洛阳，牡丹盛开”，截至13时，这条微博的点赞量已近7000次。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城！春色满园啊！”“洛阳春日最繁花，红绿荫中十万家。谁道群花如锦绣，人将锦绣学群花。”“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”……在赵立坚的这条微博下，来自世界各地的网友纷纷跟评称赞洛阳牡丹，也有不少洛阳网友在此发声，欢迎大家来洛阳赏花游玩。

值得一提的是，赵立坚发布的这条卡点视频的原作者是掌上洛阳客户端员工刘岩峰。对于自己剪辑的视频，能获得赵立坚转发一事，刘岩峰直言“很意外，也很开心”。刘岩峰说，他是一名有着十几年经验的摄影爱好者，这条卡点视频中的所有牡丹照片都为他自己拍摄，3月9日，为宣传家乡，他制作了这条卡点视频并发布在了自己的个人抖音账号上，没想到会被赵立坚转发肯定，“我一直很崇拜他，所以现在特别激动”。

据了解，这并不是中国外交部第一次向全世界推介洛阳。此前，外交部发言人汪文斌曾在Meta平台推介2022河南春晚为洛阳定制的舞蹈节目《国色天香》，外交部发言人华春莹曾通过海外账号推特称赞蕴含洛阳元素的舞蹈节目《洛神水赋》。

近年来，随着洛阳城市吸引力、影响力的持续释放，城市国际知名度、美誉度的全面提升，厚重的历史文化和特色的地域元素，正在越来越多地助力洛阳在全世界“出圈”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）