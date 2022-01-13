洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“春到洛阳，牡丹盛开”，外交部发言人赵立坚盛赞洛阳牡丹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 14:12

　　今天上午8时许，中国外交部新闻司副司长、第31任发言人赵立坚在个人新浪微博账号@赵立坚个人微博上发布了一段约10秒的洛阳牡丹视频，并配文“春到洛阳，牡丹盛开”，截至13时，这条微博的点赞量已近7000次。

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城！春色满园啊！”“洛阳春日最繁花，红绿荫中十万家。谁道群花如锦绣，人将锦绣学群花。”“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”……在赵立坚的这条微博下，来自世界各地的网友纷纷跟评称赞洛阳牡丹，也有不少洛阳网友在此发声，欢迎大家来洛阳赏花游玩。

　　值得一提的是，赵立坚发布的这条卡点视频的原作者是掌上洛阳客户端员工刘岩峰。对于自己剪辑的视频，能获得赵立坚转发一事，刘岩峰直言“很意外，也很开心”。刘岩峰说，他是一名有着十几年经验的摄影爱好者，这条卡点视频中的所有牡丹照片都为他自己拍摄，3月9日，为宣传家乡，他制作了这条卡点视频并发布在了自己的个人抖音账号上，没想到会被赵立坚转发肯定，“我一直很崇拜他，所以现在特别激动”。

　　据了解，这并不是中国外交部第一次向全世界推介洛阳。此前，外交部发言人汪文斌曾在Meta平台推介2022河南春晚为洛阳定制的舞蹈节目《国色天香》，外交部发言人华春莹曾通过海外账号推特称赞蕴含洛阳元素的舞蹈节目《洛神水赋》。

　　近年来，随着洛阳城市吸引力、影响力的持续释放，城市国际知名度、美誉度的全面提升，厚重的历史文化和特色的地域元素，正在越来越多地助力洛阳在全世界“出圈”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 孟津区通报重点区域人员第二轮核酸检...
  • 洛阳部分公路客运班线暂停运营
  • 市委召开经济运行周调度会
  • 新方案印发！洛阳将分三阶段全面建成...
  • 洛阳各校教职员工本周起每周进行两次...
  • 洛阳风口产业再迎头部企业落户
  • 洛阳“大白”辛苦了！你们的背影让人...
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 洛阳26所中小学校被授予全国围棋特色学校
  • 洛阳前2个月进口同比增长190.7% 增速...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    艳丽多姿的美人梅

    比翼双飞

    玉兰花开

    常见的棕头鸦雀
    /春天的风情
    /春天·组诗
    /乐于助人的39路公交女司机
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605