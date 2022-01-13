洛阳部分公路客运发车班次目前处于动态变化中

刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，受多种因素影响，我市部分公路客运班次(包括发往市区的城际公交)目前处于动态变化之中。
刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，受多种因素影响，我市部分公路客运班次(包括发往市区的城际公交)目前处于动态变化之中。
刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，受多种因素影响，我市部分公路客运班次(包括发往市区的城际公交)目前处于动态变化之中。
动态变化长途班次：洛阳至北京、南京、武汉、晋城、长治、运城、垣曲、淄博、潍坊、临沂、河间、河津、濮阳、南乐、温县。
动态变化城际公交：301路、302路、305路、367路。
洛阳交运集团方面表示，由于客运班次属于动态信息，变化较快，因此市民可关注“洛阳交运”微信公众号随时查询，或拨打洛阳交运服务热线63991666咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李博）
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