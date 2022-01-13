洛阳这个双休日降温、降雨齐至 请注意保暖

今日多云转阴天有小雨或零星小雨，偏南风3级转东北风4级左右，气温3℃～10℃。

这个双休日，降温、降雨齐至，想必打乱了不少人踏春出游的计划。当前疫情防控形势严峻，不如趁此机会“宅”在家里陪伴家人。

时间在不知不觉中悄悄流逝，明天就是春分了，它是二十四节气中的第四个节气，预示着天气回暖将驶入“快车道”。

如果说冬至和夏至的关键词是极与最，那么春分和秋分的关键词就是平与均。古人说：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”春分这天，太阳直射赤道，各地昼夜时间相等，随后太阳直射位置逐渐北移，北半球开始昼长夜短。

迎来春分后，我国大部分地区将进入明媚的春天，但受冷空气影响，北方地区的大风和沙尘天气仍然活跃。据统计，北方地区常年沙尘天气4月最多，3月次之，春分处在3月底到4月初，沙尘天气多发，需注意防护。

春分也有三候：一候玄鸟至，二候雷乃发声，三候始电。意思是说，春分时节，燕子开始从南方飞回来，下雨时天空会打雷并发出闪电。

春分这天的习俗有很多，民间就有“春分到，蛋儿俏”的谚语。据说，这天容易把鸡蛋立起来，很多地方在这天流行竖蛋游戏。有人解释，春分是南北半球昼夜均等的日子，呈66.5度倾斜的地球地轴与地球绕太阳公转的轨道平面刚好处于一种力的相对平衡状态，有利于竖蛋。不过也有人认为，这纯粹是技巧问题，与春分无关。

根据最新的气象资料分析，未来一周多低槽、切变和冷空气活动，洛阳上空云系较多，气温偏低，受中高层暖湿气流和地面冷空气共同影响，19日到21日有大风降温降水天气过程。

具体预报如下。

19日(周六)：多云转阴天有小雨或零星小雨，偏南风3级转东北风4级左右，气温3℃～10℃。

20日(周日)：阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，高海拔山区有雨夹雪，气温4℃～10℃。

21日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪，气温3℃～8℃。

22日(周二)：阴天转多云，局地有零星小雨，气温4℃～12℃。

23日(周三)：多云转晴天，气温6℃～19℃。

24日(周四)：晴天转阴天，夜里转有小雨，气温11℃～19℃。

25日(周五)：小雨停止转多云，气温9℃～14℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）