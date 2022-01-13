洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一名男子违停拒绝驶离 城管队员规劝反遭辱骂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 09:46

　　昨日，涧西区城市管理局的工作人员向记者讲述了这样一件事，一名男子车辆违停，非但不抓紧时间驶离，反而辱骂城管队员并动手。

　　17日15时许，涧西区城市管理局综合执法大队两名队员经过联盟路与龙鳞路交叉口附近时看到，一辆白色汽车在非机动车道上违停，而驾驶人就在车内。

　　“因为非机动车道比较窄，这辆违停车影响正常通行，我们就告知司机把车开走，但对方并不理睬。”城管队员说，在现场的五六分钟里，他们接连三次劝离该车，但驾驶人始终不配合，于是他们按规定对该车进行违停信息采集。

　　记者从执法记录仪拍摄的现场视频中看到，就在城管队员张贴违停告知单时，一名男子突然下车，对其中一名队员进行多次辱骂和人身攻击。无奈之下，两名城管队员选择了报警。

　　在涧西区公安分局巡特警大队，该男子态度立即反转，对城管队员道歉并保证今后不再违停。鉴于对方认错态度较好，城管队员选择和解。

　　“允许机动车在道路上临时停车，但要遵守法律法规。”涧西区城市管理局有关负责人说，《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条规定，执法机关对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可将该车拖移至不妨碍交通的地点或指定地点停放。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 梁悦)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 孟津区通报重点区域人员第二轮核酸检...
  • 洛阳各校教职员工本周起每周进行两次...
  • 洛阳部分公路客运班线暂停运营
  • 市委召开经济运行周调度会
  • 新方案印发！洛阳将分三阶段全面建成...
  • 洛阳“大白”辛苦了！你们的背影让人...
  • 洛阳风口产业再迎头部企业落户
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 洛阳26所中小学校被授予全国围棋特色学校
  • 洛阳制定《住房公积金支持城镇老旧小...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    艳丽多姿的美人梅

    比翼双飞

    玉兰花开

    常见的棕头鸦雀
    /春天的风情
    /春天·组诗
    /乐于助人的39路公交女司机
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605