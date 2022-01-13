一名男子违停拒绝驶离 城管队员规劝反遭辱骂

昨日，涧西区城市管理局的工作人员向记者讲述了这样一件事，一名男子车辆违停，非但不抓紧时间驶离，反而辱骂城管队员并动手。

昨日，涧西区城市管理局的工作人员向记者讲述了这样一件事，一名男子车辆违停，非但不抓紧时间驶离，反而辱骂城管队员并动手。

17日15时许，涧西区城市管理局综合执法大队两名队员经过联盟路与龙鳞路交叉口附近时看到，一辆白色汽车在非机动车道上违停，而驾驶人就在车内。

“因为非机动车道比较窄，这辆违停车影响正常通行，我们就告知司机把车开走，但对方并不理睬。”城管队员说，在现场的五六分钟里，他们接连三次劝离该车，但驾驶人始终不配合，于是他们按规定对该车进行违停信息采集。

记者从执法记录仪拍摄的现场视频中看到，就在城管队员张贴违停告知单时，一名男子突然下车，对其中一名队员进行多次辱骂和人身攻击。无奈之下，两名城管队员选择了报警。

在涧西区公安分局巡特警大队，该男子态度立即反转，对城管队员道歉并保证今后不再违停。鉴于对方认错态度较好，城管队员选择和解。

“允许机动车在道路上临时停车，但要遵守法律法规。”涧西区城市管理局有关负责人说，《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条规定，执法机关对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可将该车拖移至不妨碍交通的地点或指定地点停放。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 梁悦)